Рашисти знову обстріляли енергетичну інфраструктуру, – Укренерго

У ніч на четвер, 27 жовтня, російські окупаційні війська атакували енергетичну інфраструктуру у центральних областях України. Про це Львівському порталу повідомили в «Укренерго».

Внаслідок ворожих обстрілів по центру України пошкоджено обладнання магістральної мережі енергосистеми. Через це довелося обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

«Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об’єкти і тримати систему збалансованою», – пояснюють енергетики.

За даними очільника Київщини Олексія Кулеби, російські окупанти за ніч завдали два удари. В одній з громад є кілька «прильотів». Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих.

Також уночі 27 жовтня ППО збила російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною.

А Запоріжжя рашисти обстріляли зі «Смерчів». Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, загалом за добу наші військові знищили 18 із 20 дронів-камікадзе Shahed-136, які ворог запустив по об’єктах критичної інфраструктури України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.