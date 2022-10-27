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П'ять сіл на Стрийщині залишаться без газу

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 28 жовтня, через ремонтні роботи у Стрийському районі мешканцям п’ятьох сіл на цілий день призупинять подачу газу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Львівгазу».

Зранку аварійні служби почнуть ремонт на газопроводі середнього тиску. Тому без газу з 09:00 до 18:00 год. залишаться мешканці сіл Лисятичі, Луги, Кути, Пукеничі та Угерсько Стрийського району.

Тимчасове зупинення подачі газу загалом охопить 1574 абонентів.

Мешканців Стрийщини просять вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з необхідністю виконання ремонтних робіт на газопроводі.

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