На Львівщині ухилянтів відправляли за кордон під виглядом далекобійників

Правоохоронці викрили чергову схему переміщення за кордон осіб призовного віку, яких видавали за далекобійників. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон затримано двох мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними слідства, керівник одного з підприємств, яке надає послуги перевезення вантажів, оформляв на посаду «другого водія» військовозобов’язаних осіб, які після перетину державного кордону в Україну не повертались. Тобто, з України виїжджало два водії, а назад повертався тільки один.

Очільника товариства та водія було затримано під час чергової спроби переміщення за кордон військовозобов’язаного.

За місцем проживання та роботи, а також в автомобілях затриманих проведено обшуки. В ході проведених слідчих дій вилучено 3 автомобілі, а також понад 7 тис. євро, ноутбуки, чорнові записи та документи.

Триває перевірка інших водіїв вказаного товариства на причетність до цієї схеми.

Досудове розслідування здійснюють слідчими Яворова за матеріалами 7 прикордонного Карпатського загону ДПСУ.

Як встановили правоохоронці, до схеми причетний 33-річний житель Львова, який у червні 2022 року створив на території України фіктивне підприємство, з метою організації виїзду з України військовозобов’язаних чоловіків віком 18-60 років, шляхом їх реєстрації у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека («Шлях»).

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