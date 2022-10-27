ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині ухилянтів відправляли за кордон під виглядом далекобійників

Андрій Котенський

|

Правоохоронці викрили чергову схему переміщення за кордон осіб призовного віку, яких видавали за далекобійників. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон затримано двох мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними слідства, керівник одного з підприємств, яке надає послуги перевезення вантажів, оформляв на посаду «другого водія» військовозобов’язаних осіб, які після перетину державного кордону в Україну не повертались. Тобто, з України виїжджало два водії, а назад повертався тільки один.

Очільника товариства та водія було затримано під час чергової спроби переміщення за кордон військовозобов’язаного.

За місцем проживання та роботи, а також в автомобілях затриманих проведено обшуки. В ході проведених слідчих дій вилучено 3 автомобілі, а також понад 7 тис. євро, ноутбуки, чорнові записи та документи.

Триває перевірка інших водіїв вказаного товариства на причетність до цієї схеми.

Досудове розслідування здійснюють слідчими Яворова за матеріалами 7 прикордонного Карпатського загону ДПСУ.

Як встановили правоохоронці, до схеми причетний 33-річний житель Львова, який у червні 2022 року створив на території України фіктивне підприємство, з метою організації виїзду з України військовозобов’язаних чоловіків віком 18-60 років, шляхом їх реєстрації у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека («Шлях»).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал