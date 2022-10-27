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На Херсонщині збили вертоліт і штурмовик окупантів

Наталя Дуляба

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ЗСУ на Херсонщині менше ніж за годину приземлили відразу два повітряні судна ворога: гелікоптер Ка-52 і штурмовик Су-25. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Так майстерно попрацювали наші військові в четвер вранці, 27 жовтня. Із 08:00 до 08:40 у небі над Херсонщиною зенітники збили спочатку російський ударний вертоліт Ка-52, а згодом – штурмовик Су-25.

Як відомо, гелікоптер Ка-52 ще називають «Алігатором», його вартість оцінюють у понад 15 млн доларів, а Су-25 («Грач») – близько 11 млн доларів.

Загалом за повних вісім місяців війни проти України Росія позбулася вже 271 літака, 249 вертольотів та майже 1400 дронів. Детальніше про втрати ворога читайте за цим посиланням.

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