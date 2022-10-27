Львівської філармонія запрошує на концерт, з яким поїде в тур по США

Оркестр Львівської національної філармонії запрошує на концерт, з яким поїде у великий гастрольний тур Сполученими Штатами Америки. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії спільно з головним диригентом Теодором Кухарем в продовження святкування 120-річчя запрошують на концерти, композиції з програми яких вже через кілька місяців прозвучать у великому гастрольному турі Сполученими Штатами Америки.

Концерти відбудуться в рамках масштабного мистецького проєкту «Бачити і чути Україну / See & hear Ukraine», який в серпні презентувала Львівська національна філармонія ім. М.Скорика у співпраці із Благодійним фондом Козицького в межах проєкту «Ми і світ / WE & WORLD», повідомили організатори проєкту.

Завдяки проєкту «Бачити і чути Україну», в межах гастрольного туру у США, публіці буде представлено не лише найкращі зразки музичного мистецтва, а й українське образотворче мистецтво відомих українських художників.

Натомість композиції, що увійдуть у програму виступів у різних штатах Америки, Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії, спочатку презентує рідній львівській публіці.

Разом зі скрипалькою Лідією Футорською 27 жовтня о 18:00 оркестр презентує «Трагічну увертюру» Йоганнеса Брамса, Перший скрипковий концерт Макса Бруха та Другу симфонію Яна Сібеліуса. Детальна інформація про подію і квитки тут: Рhilharmonia.

А наступного дня, 28 жовтня о 18:00 спільно із знаним львівським піаністом Мирославом Драганом оркестр презентує такі твори: Людвіг ван Бетховен. Увертюра «Творіння Прометея», Концерт для фортепіано з оркестром «Імператор» та Антонін Дворжак. Симфонія №6 ре мажор. Детальна інформація про подію і квитки тут: Philharmonia.lviv.

Також публіці буде представлена виставка з історичних, архівних матеріалів: фото, афіш, відгуків, рецензій за весь період становлення Академічного симфонічного оркестру та загалом Львівської національної філармонії.

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