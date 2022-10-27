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Яку погоду прогнозують Львівщині у найближчі дні

Андрій Котенський

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що вночі та вранці 28 жовтня у Львові буде туман, видимістю 200-500 м. Водіїв закликають бути обачними під час руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Sinoptik.ua, в п’ятницю 28 жовтня у Львові очікується до 17 градусів тепла.

День буде здебільшого хмарним із незначними проясненнями, але без опадів.

На вихідні прогнозують теплу погоду та можливі незначні опади. У суботу, 29 жовтня, до 19 градусів тепла, без опадів, а в неділю до 17 градусів тепла та короткочасний дощ.

Нічна температура не опускатиметься нижче 7-10 градусів.

За прогнозами синоптиків, початок листопада також буде теплим.

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