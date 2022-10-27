До псевдозамінувань у Львові причетний в’язень СІЗО

У Львові викрили псевдомінера, що повідомляв про замінування у місті зі слідчого ізолятора. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними правоохоронців, псевдомінером виявився 22-річнй мешкань Вінницької області, який у цей час відбуває покарання в одній з установ виконання покарань Львова.

За фактом повідомлень про псевдозамінування, вчиненого повторно, оголошено підозру.

«Мінера» затримали по гарячих слідах. Встановлено, що він за допомогою власного мобільного телефона подзвонив на екстрений номер і повідомив про замінування одного з об’єктів у Львові», – йдеться у повідомленні.

На цей час перевіряється причетність підозрюваного, а також інших осіб, що відбувають покарання у вказаній установі, до аналогічних злочинів. Також відпрацьовується версія можливої співпраці з ворогом.

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