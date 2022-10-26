За тиждень у Львові виписали штрафів за паркування на понад 2.2 млн грн

Лише за один тиждень інспектори з паркування виписали штрафів у Львові на понад 2.2 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними управлінні безпеки Львівської міської ради, за минулий тиждень інспектори з паркування у Львові оштрафували 5 954 водіїв за порушення правил зупинки/стоянки авто, на загальну суму 2 млн 247 тис грн, що надійдуть до міського бюджету.

Окрім того за період із 17 до 23 жовтня евакуювали 73 неправильно припаркованих транспортних засоби.

Нагадаємо, мінімальний розмір штрафу – 340 грн. Але, залежно від специфіки правопорушення, він може збільшуватися до 680 грн. Якщо ж водій-порушник не сплачує штраф впродовж 10 днів, то сума подвоюється.

Львівська міська рада вкотре закликає водіїв не паркувати свої авто з порушенням правил дорожнього руху та не ускладнювати дорожній рух. Також водіям нагадують перелік платних майданчиків для паркування, що доступний тут: Геопортал паркування Львова.

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