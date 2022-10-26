Вікторія Довжик очолила департамент фінансової політики

Вікторію Довжик офіційно призначили керівником департаменту фінансової політики ЛМР. До цього вона виконувала обов’язки директора цього департаменту. Про це Львівському порталу повідомили у прессдужбі Львівської міської ради.

«Я підписав розпорядження про призначення Вікторії Довжик керівником департаменту фінансової політики. Пані Вікторія активно пройшла етап виконуючої обов’язки, тому прохання, аби вона допомагала нам і надалі», – зазначив під час представлення нової очільниці міський голова Львова Андрій Садовий.

Довжик Вікторія Вікторівна народилася 19 лютого 1976 року у м. Львові.

У 1998 році закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка, економічний факультет, економіст (спеціаліст).

У 2001 році закінчила Українську академію державного управління при Президентові України, Львівська філія, магістр державного управління.

У 2009 році закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка, правничий факультет, юрист.

Досвід роботи

2001 – 2007 – головний спеціаліст, економіст відділу фінансового аналізу, нової техніки і технологій управління аналізу і планування департаменту економічної політики та ресурсів Львівської міської ради;

З січня 2007 року – начальник відділу комунальних підприємств управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради;

З жовтня 2007 – заступник начальника управління – начальник відділу економічного розвитку управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради;

З січня 2017 року – заступник начальника управління – начальник відділу ділових індустрій управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради;

З березня 2017 року – радник міського голови апарату виконавчого комітету Львівської міської ради;

З листопада 2021 року – заступник директора департаменту економічного розвитку Львівської міської ради;

З липня 2022 року – заступник директора департаменту фінансової політики, в. о. директора департаменту фінансової політики.

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