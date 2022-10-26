У Стрию із авто викрали 600 тисяч

На Львівщині затримали зловмисників за підозрою у крадіжці грошей еквівалентом 600 тисяч гривень з автомобіля у Стрию. Двом мешканцям Закарпатської області, причетним до скоєння злочину, загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, 25 жовтня близько дев’ятої години ранку на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у місті Стрий з автомобіля «БМВ», який власник залишив на вулиці Галицькій, було викрадено сумку із значною сумою коштів.

«Було встановлено, що зловмисники, розбивши вікно задніх дверей, проник в автомобіль, заволодів рюкзаком, після чого втік… Поліцейські, вивчивши записи камер спостереження, встановили, що зловмисники пересувались мікроавтобусом «Фіат», – після скоєння крадіжки вони виїхали за межі райцентру та поїхали в сторону Закарпаття», – йдеться у повідомленні.

Орієнтування на автомобіль передали усім територіальним підрозділам поліції, зокрема й сусідньої області і на блокпості між Львівщиною та Закарпаттям правоохоронці зупинили «Фіат», після чого на місце прибула наша слідчо-оперативна група, що й заарештувала крадіїв.

Особи зловмисників встановлені – ними виявились мешканці міста Мукачево віком 19 та 29 років. Старший раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Грошові кошти у сумі більше 600 тисяч гривень та інші речові докази вилучили.

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.