Російські військові поранили ще одну дитину в Україні

Станом на ранок 26 жовтня щонайменше 1252 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 430 дітей загинуло та понад 822 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 419, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

24 жовтня внаслідок обстрілу ворогом цивільного автомобіля на території Олешківської ОТГ Херсонської області поранено 5-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю.

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