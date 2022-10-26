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Австралія надасть Україні новий пакет допомоги

Ольга Денисяка

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про новий пакет оборонної допомоги від Австралії. Про це він написав у Твіттері.

За словами голови МЗС, до пакету увійшли тренування українських військових та 30 додаткових бронетранспортерів «Бушмастер».

«Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Бушмастерів. Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом на додаткову партію. Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії», – написав міністр.

Нагадаємо, Австралія вже надавала Україні бронетранспортери. У квітні Україні отримала 20 бронетранспортерів загальною вартістю 38 мільйонів доларів. Окрім того, уряд Австралії виділив 30,4 мільйони доларів військової допомоги.

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