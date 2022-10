Австралія надасть Україні новий пакет допомоги

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про новий пакет оборонної допомоги від Австралії. Про це він написав у Твіттері.

За словами голови МЗС, до пакету увійшли тренування українських військових та 30 додаткових бронетранспортерів «Бушмастер».

«Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для наших військових і 30 додаткових Бушмастерів. Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом на додаткову партію. Завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії», – написав міністр.

Grateful to Australia for the new security assistance package which includes training for our forces and 30 additional Bushmasters. These armored vehicles have shown excellent results on the battlefield and we requested more of them. We will always remember Australia’s support!

