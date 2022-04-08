Австралія надала Україні бронетранспортери, протитанкову зброю та амуніцію

Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів загальною вартістю 38 мільйонів доларів. Окрім того, уряд країни виділив 30,4 мільйони доларів військової допомоги. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

Так, вже найближчим часом Україна отримає двадцять бронетранспортерів Bushmaster та додаткову військову допомогу на суму 20,4 мільйони доларів США. Допомога розрахована на протитанкову зброю і амуніцію.

«Австралійські спеціалісти з питань нацбезпеки мені кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. 31 березня президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою і попросив бронетранспортери «Бушмастер». Наступного ранку прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день», – йдеться у повідомленні.

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