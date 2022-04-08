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Австралія надала Україні бронетранспортери, протитанкову зброю та амуніцію

Анастасія Диняк

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Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів загальною вартістю 38 мільйонів доларів. Окрім того, уряд країни виділив 30,4 мільйони доларів військової допомоги. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

Так, вже найближчим часом Україна отримає двадцять бронетранспортерів Bushmaster та додаткову військову допомогу на суму 20,4 мільйони доларів США. Допомога розрахована на протитанкову зброю і амуніцію.

«Австралійські спеціалісти з питань нацбезпеки мені кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. 31 березня президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою і попросив бронетранспортери «Бушмастер». Наступного ранку прем’єр-міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день», – йдеться у повідомленні.

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