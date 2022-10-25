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В річці Дністер на Львівщині втопилась 55-річна жінка

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24 жовтня в річці Дністер у Самбірському районі Львівщини знайшли тіло 55-річної потопельниці. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

24 жовтня о 11:44 до рятувальникам повідомили, що в селі Гординя Самбірського району в річці Дністер виявили тіло людини.

На місце події було направлено чергове відділення м. Самбір та оперативну групу Самбірського районного управління.

Пожежно-рятувальне відділення надало працівникам поліції костюми L1, багор та мотузку, за допомогою яких, було витягнуто тіло на поверхню. 

Як з’ясувалось, загиблою виявилась 55-річна жителька с. Гординя Самбірського району.

Обставини події та причина смерті встановлюють правоохоронці.

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