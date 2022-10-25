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Україна повернула тіла ще 25 захисників

Ольга Денисяка

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25 жовтня Україна повернула тіла ще 25 своїх героїв. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Мінінтеграції.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Нагадаємо, що в серпні Олег Котенко повідомив, що до України вже повернули тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти.

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