У Львові «Опель» збив двох пішоходів

24 жовтня у Львові водій автомобіля«Опель Омега» збив двох жінок, які переходили дорогу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась 24 жовтня о 07:15 год. на вулиці Варшавській.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Омега», 49-річний місцевий житель, наїхав на пішоходів, мешканок Львова віком 51 та 63 роки. Внаслідок наїзду пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на термін до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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