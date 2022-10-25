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Російські спецслужби готуються дискредитувати національні рухи в РФ, – розвідка

Наталя Дуляба

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Спецслужби РФ найближчим часом готують кампанію з дискредитації національних рухів Росії, аби зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, культури, мови. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Так, вже найближчими часом російські спецслужби запустять широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів РФ. Головна мета – приниження їхнього прагнення до самовизначення.

Для цього, як в самій Росії, так і за її межами, в Європі, США та Україні, використають «агентів впливу» в інформаційній та політичній сферах. Вони мають донести до «широких мас» думку про апріорі агресивний, терористичний чи навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.

«Мета цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Окрім цього, сформувати в середині українського суспільства негативне ставлення до народів РФ, які потерпають від імперської політики. Традиційно першочергово під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, що активно виборюють своє право на самовизначення. Зокрема, чеченська опозиція», – кажуть українські розвідники.

Розвідка пояснює: військово-політичне керівництво РФ та режим Путіна розглядають національно-визвольні рухи як одну з ключових загроз єдності та навіть самого існування Росії. Саме їхнє виникнення сприймають як фактор нестабільності, тож у кремлівської верхівки це викликає жорстку протидію.

Найкращий спосіб протидії подібним кампаніям – несприйняття маніпуляційних меседжів, незалежно від імені спікера, який їх розповсюджує. Також варто виявляти прихованих «агентів впливу» під виглядом «лідерів думок».

Зазначимо, що ставленик Кремля Рамзан Кадиров звинуватив ЗСУ в обстрілі російських регіонів і висловив невдоволення «слабкими відповідями» Росії. На це секретар РНБО Олексій Данілов 25 жовтня йому порадив забиратися з України і відстоювати незалежність рідної землі, поки Кремль не зацікавився і її знищенням.

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