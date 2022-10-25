Окупанти мінують берегову лінію Дніпра і намагаються відновити переправи, – Генштаб

На 244 добу війни ЗСУ продовжують стримувати наступальні дії рашистів в районі Бахмута. На Луганщині окупанти «полюють» на чоловіків та звозять нових в’язнів із РФ, а на півдні – мінують берегову лінію Дніпра. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 25 жовтня.

Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках. Разом із тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них – Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних дронів по українській території.

На інших напрямках рашисти здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Сеньківка і Кам’янська Слобода Чернігівської області та Рожковичі, Басівка і Попівка Сумської області. Застосовував ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча;

на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка;

на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з озброєння танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне;

на Авдіївському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях українських військових та цивільній інфраструктурі у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більше 30 населених пунктів. Російські окупанти продовжують мінувати територію вздовж берегової лінії річки Дніпро. Намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи. Для ведення повітряної розвідки здійснили до 55 вильотів дронів різних типів.

«Для поповнення поточних втрат російські окупаційні війська продовжують примусову мобілізацію. В тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області “мобільні групи” затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків. За наявною інформацією, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території Росії приїхала чергова партія ув’язнених. Місцевим так званим “правоохоронцям” заборонено втручатись, якщо будуть виявлені порушення з боку прибулих найманців», – кажуть у Генштабі.

Також відомо, що загарбники намагаються поповнити свої втрати на Запорізькому напрямку. Для цього у населений пункт Вовківка прибула чергова партія російських військовослужбовців, вони хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевих їжу та можливість помитись.

За уточненими даними, після вогневого ураження окупантів у селі Каїри Херсонської області знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось ще більше сотні. Також відомо, що в після детонації складу боєприпасів у населеному пункті Горностаївка рухалось чимало машин швидкої допомоги. Втім ворог ретельно приховує втрати.

Українська авіація протягом цієї доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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