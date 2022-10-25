На Львівщині викрили ще один канал переправлення ухилянтів за кордон

Мешканець Яворівського району Львівщині організував схему переправлення військовозобов’язаних чоловікі за кордон. Вартість такої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, в період дії в Україні воєнного стану, пообіцяв чоловіку призовного віку за 10 тис. доларів США переправити його через кордон поза межами контрольно-пропускних пунктів. Допомогти у цьому мали інші співучасники злочину, особи яких встановлюються.

53-річного фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів у сумі 10 тис. доларів США.

Йому повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.