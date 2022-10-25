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На Херсонщині окупанти розстріляли авто з цивільними. Є загиблі

Наталя Дуляба

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В Олешківській громаді, що на лівому березі Дніпра, російські окупанти відкрили вогонь по автомобілю з цивільними. Загинули 14-річний хлопець та його батько. Про це повідомив мер Євген Рищук на своїй сторінці у Facebook.

Цей воєнний злочин рашисти скоїли в понеділок, 24 жовтня, на території Олешківської громади. Тут їхав автомобіль із жителями Олешок. Коли водій не зупинився на вимогу окупантів, ті відкрили прицільний вогонь.

«Двоє загиблих: 14-річний хлопець помер на місті, батько – на операційному столі. Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива. В російських ЗМІ пишуть, що таким чином ліквідували диверсійно-розвідувальну групу», – відзначив Євген Рищук.

Нагадаємо, за офіційними даними за вісім місяців повномасштабної війни російські війська вбили в Україні щонайменше 430 дітей, ще 821 отримала поранення різних ступенів.

Станом на початок вересня було відомо про понад 7000 мирних громадян України, які загинули внаслідок обстрілів армії РФ. Ще 5500 українців дістали поранення.

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