«Львівобленерго» опублікує графіки відключень світла, – Козицький

Голова Львівської ОВА Максим Козицький запевнив, що енергетики вже складають графіки відключень електроенергії у Львові та області і невдовзі їх оприлюднять. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, через те, що рівень споживання електроенергії може перевищити рівень її виробництва, на Львівщині з 25 жовтня вирішили ввести віялові відключення. Мешканців про це не попереджали, тож частина з них зненацька залишилась без світла на невизначений час.

Реагуючи на критику у соцмережах, Максим Козицький заявив: «Львівобленерго» вже формує графіки відключень на найближчі дні. Їх опублікують і таким чином жителі зможуть спланувати свій час. Разом із тим він відзначив, що фахівці роблять усе можливе, аби світло вимикали не більше ніж на 4 години.

«Важливо розуміти, що в Україні є одна енергосистема і Львівщина є її частиною. Відтак чи буде баланс у споживанні та генеруванні електроенергії, залежить від усіх областей нашої держави. Кожен з нас може зробити свій вклад у зміцнення енергосистеми держави», – наголосив очільник області.

Наразі дізнатись про причину зникнення світла мешканцям Львівщини пропонують на сайті «Львівобленерго», у чат-ботах компанії, на її сторінці у Facebook або ж за номерами кол-центру:

0-800-30-15-68

067-333-15-68

050-460-15-68

093-170-15-68

093-170-15-68

Максим Козицький закликав усіх мешканців Львівської області раціонально використовувати електроенергію та максимально обмежити її споживання у пікові години навантаження на енергосистему – з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Підприємствам слід вимкнути рекламу, підсвітки та зовнішнє освітлення після завершення робочого часу і упродовж комендантської години. І якщо є така можливість, частково перейти на роботу в нічний час.

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