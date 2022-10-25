Львів’яни вибороли чотири «срібла» на чемпіонаті світу з армреслінгу

У місті Анталія (Туреччина) пройшов чемпіонат світу з армреслінгу, на якому львівські спортсмени здобули чотири срібні медалі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У змаганнях взяли участь понад 1200 учасників з 55 країн світу. У складі збірної України взяли участь дев’ятеро львів’ян.

Медалі отримали:

Савенко Вадим – категорія 65 кг (молодь);

Кушнір Анна – категорія 60 кг (параармреслінг) – 2 медалі;

Ільницький Олександр – категорія 110 кг (дорослі).

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