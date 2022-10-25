Із палаючого Бахмута врятували хлопчика, батьків якого вбив російський снаряд

Правоохоронці вивезли з Бахмута, що є під постійними обстрілами окупантів, 8-річного хлопчика, батьки якого загинули від російського снаряду. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції України.

Ця історія – про 8-річного Богдана з Бахмута Донецької області. Він залишився сам під ворожими обстрілами у районі, до якого практично немає доступу. Батьки хлопчика загинули на вулиці під час артилерійського удару. Його мама була на 7 місяці вагітності.

«Район, де мешкав хлопчик, є під постійними ударами росіян, а шляхи до нього зруйновані, дістатися туди майже неможливо. Попри це було організовано рятувальний рейс. До складу екіпажу увійшли начальник відділу превенції, парамедики, працівник служби у справах дітей. Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньоване авто. Поліцейські розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд – подружжя загинуло від осколкових поранень. Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було неможливо», – кажуть правоохоронці.

Дізнавшись, що тато, мама й ненароджений братик або сестричка загинули, Богдан схопив велосипед і втік на те місце.

Правоохоронці знайшли дитину і вивезли з небезпечного району. Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських – такса Рем. Богданчика забере його тітка.

Разом із тим правоохоронці закликають мешканців Бахмутського району евакуюватися, щоб не наражати на небезпеку себе і своїх рідних!

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