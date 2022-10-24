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В Ізюмі поліція вилучила 13 мішків секретних документів рф

Ольга Денисяка

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В Ізюмі на Харківщині поліцейські вилучили секретну документацію окупантів, серед якої було бойове розпорядження на вторгнення в Україну і карта області з маршрутом руху. Про це йдеться у Facebook поліції Харківщини.

Виявили «знахідку» на території ліцею у підвальному приміщенні. Поліцейські вилучили 13 мішків з документами.

Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових рф на вторгнення на територію України, топографічна карта Харівської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців ЗС рф танкових бригад, документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

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