На Виговського вантажівка насмерть збила пішохода

Внаслідок наїзду вантажівки на вул. Виговського у Львові загинула літня жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась в понеділок вранці, 24 жовтня, близько 10:40 год. на вул. Виговського. Тут 32-річний львів’янин за кермом вантажного автомобіля «Вольво» збив літню жінку.

Від отриманих травм вона померла на місці. Особу потерпілої ще встановлюють.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав або без такого.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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