Мобілізованих росіян одягатимуть в іранські бронежилети і шоломи, – ГУР

Мобілізованих росіян почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва, також з Ірану в рф прибувають нові групи «радників» із застосування безпілотників. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України.

У повідомленні йдеться, що через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, зс рф починає використовувати спорядження іранського виробництва.

«Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва «Milad» (Іран). Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії (солоті/валувайки, білгородської області)», – повідомили в розвідці.

Зазначається також, що влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги зс рф у бойовому застосуванні нового типу БпЛА – «Arash-2» та іранських ракет класу «земля-земля». Їхні поставки планується розпочати вже найближчим часом.

Також з Ірану в джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу «Shahed-136» та «Mohajer-6».

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