Львівські медики виходили немовля вагою 750 г

У Львівському перинатальному центрі успішно виходили передчасно народженого хлопчика, який важив лише 750 г. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Хлопчик Матвій народився на 28 тижні вагітності. Його вага становила лише 750 г, зріст – 34 см. Медики відразу перевели немовля у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де йому надавали необхідну допомогу і супровід. Там малюк перебував упродовж 22 днів.

Як тільки стан хлопчика стабілізувався, його перевели в палату до матері. Загалом під наглядом лікарів немовля пробуло 71 добу, після чого його виписали додому з вагою 2200 г.

«Якщо дитина народжується передчасно, ми надаємо всю необхідну комплексну неонатальну допомогу. Починаючи з моменту народження та першої «золотої» години життя до другого етапу виходжування та спостереження у педіатра у відділенні медичної реабілітації передчасно народжених та малих дітей», – кажуть медики.

Зауважимо, перинатальний центр у Львові (вул. Дж. Вашингтона, 6) є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

Нещодавно у лікарні відкрили окреме відділення передчасно народжених дітей. Тут виходжують малюків, що народилися з вагою від 500 г, мають вроджену патологію чи затримку темпів розвитку.

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