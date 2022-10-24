Біля Мостиськ «Фіат» збив 15-річну школярку

15-річна дівчина потрапила в лікарню після наїзду авто неподалік Мостиськ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у неділю, 23 жовтня, орієнтовно о 19:30 год. у селі Ганьковичі Яворівського району, що біля Мостиськ.

Тут водій автомобіля «Фіат», 26-річний мешканець району, збив 15-річну місцеву мешканку, яка йшла узбіччям дороги. Внаслідок наїзду школярку з травмами госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав або без такого.

Наразі триває розслідування, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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