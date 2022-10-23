ЗСУ ліквідували ще 400 російських окупантів та збили 21 крилату ракету

За добу ЗСУ ліквідували в Україні 400 російських військових, два гелікоптери та 21 крилату ракету, повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до ранку 23 жовтня становлять:

особового складу ‒ близько 67 470 осіб ліквідовано (+400),

танків ‒ 2584 одиниць (+5),

бойових броньованих машин ‒ 5284 одиниць (+18),

артилерійських систем – 1667 одиниці (+14),

РСЗВ – 374 одиниці (+1),

засоби ППО ‒ 189 одиниць (+0),

літаків – 270 одиниць (+0),

гелікоптерів – 245 одиниці (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 одиниця (+20),

крилаті ракети ‒ 350 одиниць (+21),

кораблі /катери ‒ 16 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 одиниця (+18),

спеціальна техніка ‒ 148 одиниць (+1).

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За даними Міноборони, станом на кінець вересня загальні втрати РФ сягають 150 тисяч військових: близько 100 тисяч поранених, решта – вбиті.

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