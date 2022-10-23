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Жителям Львівщини нагадують про вакцинацію від грипу

Андрій Котенський

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У Західноукраїнському дитячому спеціалізованому медичному центрі стартував сезон щорічної вакцинації від грипу. Щеплення можуть зробити діти і дорослі, але діткам перед вакцинацією потрібен огляд педіатра чи імунолога. Про це Львівському порталу повідомили у Департамент охорони здоров’я ЛОВА.

Імунологиня Центру Ярина Романишин повідомила, що сьогодні, як ніколи, варто пройти щеплення від грипу.

На ці фактори впливають:

  • Пандемія covid-19 з хвилеподібним перебігом, яка триває і яку неможливо спрогнозувати. Нашарування двох інфекцій в одного пацієнта значно погіршує перебіг хвороби і його виживання.
  • Війна в Україні, через яку зростають ризики спалахів та поширення інфекційних/вірусних захворювань.
  • Значне послаблення карантинних обмежень у 2022 році і заходів стримування інфекцій в Україні та світі.

Коли варто робити щеплення проти грипу?

Сезон грипу в Україні зазвичай триває упродовж листопада-квітня. Враховуючи, що імунітет після вакцинації виробляється у людини за 10-14 днів, щеплення рекомендовано проводити до початку або на початку епідсезону.

Тривалість імунітету після вакцинації зазвичай зберігається близько 6 місяців.

Важливо! Вакцинуватись ніколи не пізно (навіть після перенесеної хвороби), проте рання профілактика краще запобігає важкому перебігу та ускладненням.

Кому рекомедовано робити щеплення проти грипу?

За словами Ярини Романишин, вакцинуватись від грипу потрібно усім. І діткам, і їхнім батькам.

Нагадаємо також, що ВООЗ виділяє групи, яким вакцинацію необхідно проводити щороку:

  • діти від 6 міс до 5р ;
  • вагітні жінки;
  • люди із хронічними хворобами, імуноскомпрометовані пацієнти;
  • особи віком від 50 років;
  • медичні працівники.

«Грип – це не застуда, а інфекція, яка потенційно може мати важкий перебіг та несприятливі наслідки для здоров’я та життя людини», – наголошує Ярина Романишин.

Як зробити щеплення проти грипу у ЗУСМДЦ?

Діткам перед вакцинацією потрібен огляд педіатра чи імунолога. Записатись на консультацію можна за телефонами:

(050) 027 01 19

(063) 189 70 50

(097) 150 70 53

Дорослі пацієнти, які не потребують консультації лікаря, можуть звернутись одразу у кабінет щеплень ЗУСДМЦ.

Додаткова інформація про вакцинацію від грипу за телефоном: (050) 027 01 19

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