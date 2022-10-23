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Під Львовом швидкісний потяг розтрощив BMW із чотирьома пасажирами

Андрій Котенський

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Під Львовом швиткісний потяг розтрощив легковий автомлбіль BMW із чотирьома молодими людьми. В результаті зіткнення двоє пасажирів загинуло на місці, а ще один пасажир та водій були доправлені до реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними ДСНС Львівщини, зіткнення сталось на залізничному переїзді в селі Оброшине в ніч на неділю, 23 жовтня, о 00:22 год.

«За допомогою спецобладнання рятувальники вивільнили травмованих водія і пасажира та передали медикам. Медики госпіталізували потерпілих в важкому стані у реанімаційне відділення 8-ої міської клінічної лікарні Львова. Також рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували із автівки двох загиблих», – йдеться у повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 530, 20-річний житель одного з сіл Львівського району, на регульованому залізничному переїзді здійснив зіткнення з електропотягом Ужгород – Львів під керуванням 29-річного жителя Миколаєва Стрийського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм двоє пасажирів автомобіля – мешканці району, чоловіки віком 20 і 21 рік, – загинули на місці події. Водій автомобіля та ще один пасажир, 19-річний житель району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в реанімацію.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб відкрили кримінальне провадження.

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