В Києві застрелили військового через конфлікт на дорозі. Деталі

В Києві застрелили 34-річного військовослужбовця Олексія Щербину, який воював у складі добровольчого батальйону від «Свободи». Підозрюваного вбивцю та ще двох чоловіків, які перед тим допомогли побити захисника, затримали. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними столичної поліції, фатальний випадок стався у п’ятницю, 21 жовтня, орієнтовно о 16:00 год. на проспекті Глушкова. Тут між водієм автомобіля «Хюндай» та «Лексуса» виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі.

«Водій та пасажири «Лексуса» побили чоловіка, а потім керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента та разом із товаришами втік на автомобілі. Лікарі надавали потерпілому медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося. Загиблий – 34-річний військовослужбовець», – кажуть правоохоронці.

Зі свого боку заступник голови ВО «Свобода» Андрій Іллєнко повідомив, що вбитим військовим був боєць добровольчого батальйону Олексій Щербина, який готувався до відправлення на фронт.

«Ситуація жахлива у своєму абсурді: три відморозки на “Лексусі” влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на ураження. В київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі. Олексій помер. Його вбили. Дружина стала вдовою, немовля – сиротою», – написав він.

Андрій Іллєнко оприлюднив імена нападників на військового:

Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982)

Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998)

Вільцанюк Вячеслав Володимирович (04.06.1996)

У поліції теж додають, що водієм «Лексуса» був чоловік 1996 року народження, а його пасажирами, які допомагали бити потерпілого, – 1982 та 1998 років народження.

Дії пасажирів розслідують як хуліганство (ч.4 ст.296 ККУ), а водія «Лексуса» – умисне вбивство (ч.1 ст.115 ККУ). Останньому загрожує до 15 років тюрми.

Наразі триває слідство. Усіх фігурантів справи Голосіївський суд Києва відправив під варту без можливості внесення застави.

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Фото: поліція, Андрій Іллєнко