Українець Сергій Куліш став чемпіоном світу зі стрільби

Українець Сергій Куліш став чемпіоном світу у стрільбі з довільної малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 метрів. Про це йдеться на сторінці НОК України у Facebook.

Виборовши «золото» на світовій першості у Каїрі, Сергій Куліш здобув також і ліцензію на Олімпіаду-2024. Своєю перемогою спортсмен приніс українській збірній третю золоту й загалом восьму медаль на цих змаганнях.

Зауважимо, що для 29-річного Сергія Куліша це є друга медаль в єгипетській столиці (раніше він виборов «срібло» в міксті з Дар’єю Тиховою), але перша в кар’єрі особиста нагорода на чемпіонатах світу.

Спортсмен є родом із Черкас. У 2016 році він став віцечемпіоном Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.