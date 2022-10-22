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Українець Сергій Куліш став чемпіоном світу зі стрільби

Наталя Дуляба

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Українець Сергій Куліш став чемпіоном світу у стрільбі з довільної малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 метрів. Про це йдеться на сторінці НОК України у Facebook.

Виборовши «золото» на світовій першості у Каїрі, Сергій Куліш здобув також і ліцензію на Олімпіаду-2024. Своєю перемогою спортсмен приніс українській збірній третю золоту й загалом восьму медаль на цих змаганнях.

Зауважимо, що для 29-річного Сергія Куліша це є друга медаль в єгипетській столиці (раніше він виборов «срібло» в міксті з Дар’єю Тиховою), але перша в кар’єрі особиста нагорода на чемпіонатах світу.

Спортсмен є родом із Черкас. У 2016 році він став віцечемпіоном Олімпійських ігор у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.

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