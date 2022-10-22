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У львівських супермаркетах і ТРЦ шукають вибухівку

Наталя Дуляба

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В суботу, 22 жовтня, анонім повідомив про замінування деяких супермаркетів і торгово-розважальних центрів у Львові. Про це Львівському порталу розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Анонімні повідомлення надійшли по обіді. У них йшлося про нібито замінування львівських ТРЦ і супермаркетів. Про які саме заклади йдеться, у поліції наразі не уточняють.

На місцях працюють вибухотехніки, кінологи, слідчі та представники інших спецслужб. Приміщення і територію довкола перевірять, відвідувачів і працівників евакуювали.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, встановлюються всі деталі.

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