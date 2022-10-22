Біля Львова вантажівка насмерть збила пішохода

Після наїзду вантажівки на об’їзній дорозі Львова загинув 57-річний пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у п’ятницю ввечері, 21 жовтня, орієнтовно о 18:40 год. у селі Зимна Вода, що відразу біля Львова. Тут на трасі Львів – Шегині 61-річний мешканець Вінницької області за кермом вантажівки Man збив пішохода.

Чоловік, 57-річний львів’янин, від отриманих травм помер у лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення Правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років тюрми із трирічним позбавленням водійських прав або бех такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, триває слідство.

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