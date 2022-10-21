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За Валерієм Маркусом влаштували стеження

Андрій Котенський

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Український військовий, один із керівників 47-го штурмового полку Валерій Маркус заявив, що знайшов пристрій відслідковування на своєму авто.

«Знайшов трекер на днищі своєї автівки», – повідомив Валерій Маркус.

На фото GPS трекер TK STAR, що кріпиться до авто на потужних магнітах. Такий пристрій дає можливість відслідковувати точне місце розташування об’єкта до 90 днів без підзарядки.

Як відомо, Валерій Маркус є головним сержантом новоствореного 47-го полку, який розширюється до бригади.

47 полк – елітний бойовий підрозділ військ ЗСУ. Аби потрапити до його лав потрібно пройти ретельний відбір та співбесіду.

Валерій маркус відомий письменник-блогер, що пройшов АТО і з перших днів повномаштабного вторгнення став на захист України.

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