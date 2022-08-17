Валерій Маркус: «Відбір до 47-го Штурмового Полка оголошую відкритим»

Один із керівників 47-го батальйону, ветеран російсько-української війни, письменник Валерій Маркус оголосив відбір до 47-го Штурмового Полка:

«Сьогодні починається перший етап відбору. В першому коментарі під цією публікацією буде посилання на чат-бота, в якому після виконання певних дій ви отримаєте доступ до заповнення гугл-форми. Заповнивши анкету ви стаєте можливим кандидатом на другий етап відбору. Усі подальші інструкції ви знайдете у тій-же гугл-формі. Якщо ви будете телефонувати в кол-центр з питаннями, відповіді на які є в наданих нами джерелах, ви автоматично не проходите.

47 Штурмовий полк – це бойовий підрозділ ЗСУ з відповідною штатною організаційною структурою – штурмовими, танковими, артилерійськими, зенітними підрозділами тощо. Командир полка – Іван Шаламага, Головний сержант полка – Валерій Маркус.

Та варто розуміти, що військова частина нова, на початку буде усього не вистачати і усе надходитиме поступово. У нас є час на формування, але його небагато. Зі своєї сторони ми дамо вам можливий максимум для навчання, а скільки ви зможете узяти – залежить від вас.

Основними нашими пріоритетами залишаються принцип безперервного навчання, якісна внутрішня культура і взаємоповага між усіма ланками у середині військової частини.

Якщо ви не здатні до самоосвіти – ви нам не підходите. Не здатні брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу, і вам усі все винні – ви нам не підходите. Не здатні спілкуватися, як цивілізована людина – не підходите. Не визнаєте субординацію, не приймаєте команди і критику від командирів молодших від вас за віком – не підходите. Не розумієте української і не здатні швидко, в критичних умовах, вести перемовини в радіоефірі українською – не підходите. Не здатні пробігти 10 км – не підходите (стосується бойових підрозділів).

Натомість, мене не хвилює ваша стать, колір шкіри, орієнтація, вік, зовнішність і політичні вподобання. Мене цікавить одне, щоб ви ефективно виконували поставлені задачі і вчились, інакше надовго ви у нас не затримаєтесь.

Час на підготовку у нас є, але повторюсь – його небагато. Об’єктивно, за визначений термін ви підготуєтеся недостатньо, як психологічно, так і фахово, але ви мусите розуміти, що у нашій країні повномасштабна війна, і ми будемо діяти відповідно до цього факту і його наслідків. Ми будемо виконувати бойові накази настільки якісно, наскільки це в принципі можливо. Тому, подумайте двічі чи хочете до нас».