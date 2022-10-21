Українські зенітники збили російський винищувач Су-25

На Миколаївщині українські зенітники ПК «Південь» ліквідували російський винищувач Су-25, повідомляють повітряні сили ЗС України.

За даними військових, штурмовик рашистів збили у Баштанському районі Миколаївщини.

«У п’ятницю, 21 жовтня, близько 16:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині Сили оборони знищили 12 дронів-камікадзе

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