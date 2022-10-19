На Миколаївщині Сили оборони знищили 12 дронів-камікадзе

Українські військові за ніч ліквідували 12 безпілотників «Shahed-136» у небі над Миколаївщиною. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, у середу, 19 жовтня, росіяни вчергове атакували Миколаївщину. Цього разу окупанти застосували дрони-камікадзе іранського виробництва.

Українським військовим вдалося збили 12 безпілотників.

«Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” та один – воїнами Національної гвардії України», – зазначив Кім.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 66 280 військових, 2 554 танків, 269 літаків та 242 гелікоптери.