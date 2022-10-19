ОСТАННІ НОВИНИ

На Миколаївщині Сили оборони знищили 12 дронів-камікадзе

Анастасія Диняк

|

Українські військові за ніч ліквідували 12 безпілотників «Shahed-136» у небі над Миколаївщиною. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, у середу, 19 жовтня, росіяни вчергове атакували Миколаївщину. Цього разу окупанти застосували дрони-камікадзе іранського виробництва.

Українським військовим вдалося збили 12 безпілотників.

«Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” та один – воїнами Національної гвардії України», – зазначив Кім.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 66 280 військових, 2 554 танків, 269 літаків та 242 гелікоптери.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал