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У Миколаївській міськраді спіймали агента рф

Ольга Денисяка

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СБУ знешкодила російську агентуру, яку очолював чиновник із Миколаєва. Зрадника затримали під час наради у мера. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

У результаті спецоперації у Миколаєві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російського агента, одним із завдань якого було організувати потужну агентурну групу спецслужб рф. Зрадником виявився начальник комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді.

Встановлено, що зловмисник «здавав» ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників.

Крім цього, посадовець-зрадник збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Іншим його завданням було «інформувати» агресора про роботу об’єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

«Чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких  – старший оперуповноважений районного управління поліції. Задокументовано, що всі вони мають прокремлівські погляди і неодноразово підтверджували це у особистих розмовах та «дописах» у соцмережах», –  йдеться в повідомленні.

Служба безпеки встановила особу представника спецслужб рф, який координував діяльність російської агентури з території тимчасово окупованого Херсону.

«Саме за його завданням зловмисники збирали розвіддані і передавали їх через анонімні акаунти у Телеграм.Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці виявили докази злочинних дій, зокрема, конспіративне листування керівника ворожої агентури зі своїм «куратором», – повідомили в СБУ.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування, щоб притягнути до відповідальності інших учасників агентурної групи.

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