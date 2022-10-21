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Нардепка опинилась на лаві підсудних за недекларацію мільйонних статків

Андрій Котенський

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За декларування недостовірних відомостей судитимуть чинну народну депутатку від «Слуг народу» Анну Колесник. Обвинувачуваний акт за умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації вже скеровано до суду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Слідчої антикорупційної прокуратури.

Встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні. Також нардеп не внесла відомості про нежитлові приміщення, які розташовані в місті Харків, що належать їй на праві власності.

Загалом народний депутат не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

На сьогодні обвинувальний акт за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21.07.2021) скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

Якщо вину народної депутатки доведуть то їй загрожує штраф або громадські роботи, або обмеження чи позбавленням волі на два роки, із позбавленням права обіймати певні посади чи діяльністю до трьох років.

САП не повідомляє ім’я народної обраниці, проте за даними ЗМІ, мова про нардепку від «Слуг народу», Анну Колесник.

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