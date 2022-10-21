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На Львівщині забрали землю у компаній, що не збудували вітрових електростанцій

Андрій Котенський

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Отримали дві компанії отримали в оренду ділянки під будівництво вітрових електростанцій, нічого не збудували та не сплачували оренду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Рішенням Господарського суду Львівської області задоволено позов Стрийської окружної прокуратури, поданого в інтересах Сколівської міської ради, до одного з місцевих ТзОВ. Йдеться про розірвання договору оренди та повернення територіальній громаді земельної ділянки: площа – 1 га, вартість – понад 9,9 млн грн. Назва компанії не повідомляється.

«У 2014 році підприємство взяло в оренду велику кількість земельних ділянок на Львівщині, призначених для будівництва об’єктів альтернативної енергетики. Однак, орендарі, всупереч умов договору, не збудували вітрові електростанцій і не сплачували орендну плату за користування землею», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, рішенням Господарського суду Львівської області задоволено позовну заяву Самбірської окружної прокуратури в інтересах Львівської обласної державної адміністрації до ще одного господарського товариства. Вимога – розірвати договір оренди земельної ділянки площею 8 га та вартістю майже 54 млн грн, укладений у 2019 році.

За даними відомства, ділянка, розміщена за межами села Ільника Самбірського району, була передана орендареві під будівництво та обслуговування вітрової електростанції. Підставою звернення прокуратури до суду стала систематична несплата орендної плати.

У прокуратурі додають, що обидві ділянки було одержано в оренду на позаконкурсних засадах.

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