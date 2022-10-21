Львів прощається ще з чотирма Героями

У суботу, 22 жовтня, Львів попрощається ще з трьома Героями 103 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Ростиславом Шийко, Юрієм Осадчуком та Сергійом Чистяковом, а також із сапером Олексійом Ємановим, які загинули захищаючи Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів’ян та гостей міста закликають долучитись до міських церемоній прощань та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів і святкувань.

О 10:00 розпочнеться Чин похорону Олексія Єманова, о 10:30 – міська церемонія прощання з Героєм на площі Ринок.

О 14:00 розпочнеться Чин похорону Ростислава Шийка, Юрія Осадчука та Сергія Чистякова, 14:30 – міська церемонія прощання з Героями на площі Ринок.

Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Біографічні довідки Героїв

Олексій Єманов (21.08.1995-19.10.2022). Уродженець села Красний Мак (АР Крим).

Закінчив Державний бюджетний навчальний заклад професійного навчання «Севастопольський архітектурно-будівельний коледж» за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель та споруд».

У 2019 році розпочав кар’єру у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області. Обіймав посаду пожежного-рятувальника, згодом – моториста-сапера відділення підводного розмінування. Під час проходження служби здобув звання «молодший сержант служби цивільного захисту».

Після початку агресії росії вступив до лав Збройних Сил України. Учасник бойових дій. Молодий чоловік загинув разом із колегою зі служби ДСНС, підірвався на протинатковій міні.

У Олексія Єманова залишилися батьки, вагітна дружина, донька та двоє братів.

Ростислав Шийко («Дрогобич») (23.07.1989-15.10.2022). Львів’янин.

Навчався у Ліцеї міжнародних відносин імені Василя Стуса Львівської міської ради. Вищу освіту здобув у Національному університеті «Львівська політехніка» за фахом «Менеджмент». Пройшов військову підготовку і отримав звання «молодший лейтенант».

Учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності, боронив Батьківщину в зоні проведення Антитерористичної операції у складі окремого загону спеціального призначення «Азов».

Був одним із лідерів фанатського руху львівських «Карпат», автором блогу «Військова історія».

Із початком повномасштабного вторгнення боровся із окупантами у лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

У Ростислава Шийка залишилися батьки, брат, дружина та двоє маленьких доньок.

Юрій Осадчук (Тай) (30.05.1989-15.10.2022). Уродженець міста Кам’янка-Бузька Львівської області. Проживав у Львові.

Закінчив Національний університет «Львівська політехніка». Самотужки опанував іспанську мову, під час війни розпочав вивчення китайської. Грав на віолончелі.

Активно займався муай тай, був володарем «синього поясу» із джиу-джитсу, а також фанатом львівських «Карпат». Обіймав посади у IT-компаніях «EPAM» та «N-iX».

Із першого дня повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від окупантів. Проходив військову службу в лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

У Юрія Осадчука залишилися дружина, батьки, сестра.

Сергій Чистяков (12.06.1973-15.10.2022). Уродженець міста Гомель (Республіка Білорусь), де проживав до 10-літнього віку. Згодом із родиною переїхав до Львова.

Навчався у Середній загальноосвітній школі № 9. Закінчив Морехідний фаховий коледж імені Олександра Івановича Маринеска Національного університету «Одеська морська академія». Проходив службу в армії.

Впродовж останніх років працював у Товаристві з додатковою відповідальністю «ГАЛ-Кат». Захоплювався риболовлею та їздою на мотоциклі.

Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем вступив до лав територіальної оборони. Захищав Батьківщину у складі 103-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України.

У Сергія Чистякова залишились дружина і донька.

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