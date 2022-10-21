Львів'янка стала чемпіонкою світу з кульової стрільби

Юлія Коростильова здобула «золоту» медаль у стрільбі зі швидкісного пістолета серед змішаних пар. Цю медаль вона виборола разом з Максимом Городинцем з Полтавщини. Про це йдеться у Facebook голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Юлія Коростильова – спортсменка Навчально-спортивної бази літніх видів спорту та Львівської школи вищої спортивної майстерності. Це перше «золото» чемпіонату світу в кар‘єрі Юлії.

Як зазначив Козицький, за цю нагороду управління молоді та спорту Львівської ОВА виплатить спортсменці премію у розмірі 100 тисяч гривень.

Львівський портал повідомляв, що раніше на змагннях одразу три медалі виборов брат спортсменки Павло Коростильов. Він здобув дві «бронзи»: у змішаній парі з Оленою Костевич з Чернігова та у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. На змаганнях Павло також став чемпіоном світу у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів.

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