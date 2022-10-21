Харлан у Львові стала чемпіонкою України

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан взяла участь у національних змаганнях у Львові де здобула титул чемпіонки України. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі управління молоді та спорту ЛОВА.

Титулована українська шаблістка Ольга Харлан з початку повномасштабного вторгнення тренується в Італії, але для участі в чемпіонаті України спеціально прибула на Львівщину.

Як розповідають у національній федерації фехтування, на шляху до першої сходинки п’єдесталу наша олімпійська чемпіонка виграла спочатку усі шість боїв у групі, а потім чотири у турі прямого вибування. У фіналі Харлан, яка представляє на внутрішній арені Київ, з рахунком 15:13 перемогла 19-річну Олександрою Бондар з Миколаєва. Третю сходинку зайняли Юлія Бакастова з Києва та Олена Кравацька з Одеси.

За підсумками змагань серед чоловіків чемпіоном став 30-річний Юрій Цап з Миколаєва, перемігши у фіналі з рахунком 15:14 черкащанина Богдана Платонова. Бронзовими призерами стали Андрій Ягодка з Одеси та Олександр Каракай з Черкас.

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