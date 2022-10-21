Громадам Львівщини компенсовують витрати за прихисток переселенців

Громадам Львівщини компенсували 15,2 млн грн за травневий прихисток тимчасово переміщених осіб. Кошти громади отримали з резервного фонду державного бюджету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

За даними відомства, 15,2 млн грн скерують для відшкодування комунальних витрат закладам, у приміщеннях яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися тимчасово переміщені особи в травні цього року.

«Компенсація від держави спрямовується на покриття витрат за електроенергію, воду, газ, тепло, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля. У травні на цю мету було залучено 438 закладів. В найближчий час очікуємо отримати аналогічну компенсацію за прихисток тимчасово переміщених осіб у червні поточного року в сумі 11,8 мільйонів гривень», – зазначив заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко.

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