До Львова повертається баскетбольна Суперліга

Після кількарічної перерви у Львові знову буде клуб, який буде виступати у найсильнішому баскетбольному дивізіоні України. Львівська «Політехніка-Галичина» стане дев’ятим клубом української баскетбольної Суперліги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Головним тренером команди буде відомий у минулому професійний баскетболіст Ярослав Зубрицький, який сьогодні також є президентом обласної федерації баскетболу. Помічником Ярослава Зубрицького буде колишній гравець «Політехніки-Галичини» Дмитро Ходов. Станом на 20 жовтня команда лише формується.

Домашні матчі команда гратиме у палаці спорту «Галичина», що на вулиці Керченській. Перший офіційний матч команда, швидше за все, зіграє у листопаді.

Новий сезон у Суперлізі стартує 22 жовтня. У Суперлізі-2022/2023 зіграють «Будівельник» Київ, «Дніпро» Дніпро, «Київ-Баскет» Київ, «Запоріжжя» Запоріжжя, «Черкаські Мавпи» Черкаси, «БІПА-Одеська область», «Старий Луцьк-Університет» Луцьк та «Прикарпаття-Говерла» Івано-Франківськ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.