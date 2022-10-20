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Синоптики застерігають жителів Львівщини про мороз і погану видимість

Андрій Котенський

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Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що сьогодні вночі та у п’ятницю вранці, 21 жовтня, у Львові очікують туман видимістю 200-500 м. Водіїв закликають бути обачними під час руху.

За даними Sinoptik.ua, в ніч на п’ятницю 21 жовтня у Львові очікується до 1 градусу морозу. Цього дня прогнозують хмарну із проясненнями погоду, а температура прогріються лише до 12 градусів тепла.

На вихідні прогнозують потепління та незначні дощі. Вдень час- від-часу виступатиме сонце і стовпчики термометрів піднімяться до 16 градусів тепла, а нічна температура не опускатиметься нижче 7-8 градусів.

Новий тиждень розпочнеться без істотних опадів та має потеплішати до 19 градусів.

До слова, під час керування автомобілем у тумані рекомендовано:

  • істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
  • за наявності протитуманних фар – вмикати їх разом із ближнім світлом;
  • дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями;
  • уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами машин, що рухаються попереду.

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