На проспекті Свободи Львова висадили декоративні клени-явори

У центрі Львова висадили 24 молодих і декоративних кленів-яворів, замість тих дерев, які минулоріч повалив буревій. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі Львівської міської ради.

Молоді дерева в центрі Львова з’явилися в межах благодійного проєкту ГО Добро.Дій «Ліси Єдності», а закупівлю усіх саджанців профінансували благодійники.

«Ми вже п’ятий рік поспіль садимо дерева в межах ініціативи від ГО Добро.Дій. Цього року у нас є локація, про яку можна тільки мріяти – ми маємо висадити багато дерев у центральній частині міста – на проспекті Свободи… Сьогодні маємо можливість посадити 24 дерева одночасно. Ми спільно шукали та залучали бізнес і відомих людей, які хотіли долучитись до цієї гарної ініціативи. Відповідно, у нас кожне дерево, яке ми висаджуємо, комусь присвячене. Садимо клени-явори – це місцевий вид, декоративної форми. Він буде добре доповнювати композицію самого проспекту», – розповіла керівниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова.

Вона додала, що у межах ініціативи також планується висадити багато дерев на територіях міських лікарень.

«За час дії нашої ініціативи ми висадили вже більше 200 дерев у Львові. Сьогоднішня акція є продовженням проєкту «Ліси Єдності», який ми розпочали минулої суботи. Тепер ми висаджуємо 24 дерева: 8 з них присвячені партнерам, які надали благодійні пожертви на закупку рослин, а інші ми подарували визначним особистостям. Зокрема, тут буде дерево, присвячене полку «Азов»… Ми будемо також завтра висаджувати Сад здоров’я на території лікарні Першого медоб’єднання, що на Топольній, та маємо план ще цього року висадити Алею захисників та захисниць», – зазначив Ігор Дулин, голова ГО Добро.Дій.

Фото: ЛМР

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