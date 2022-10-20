Львів прощається з Героєм Юрієм Костиком

У четвер, 20 жовтня, Львів попрощається з Героєм Юрієм Костиком, який загинув у бою з російськими окупантами. Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Громадян закликають долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Міська церемонія прощання з військовим на площі Ринок відбудеться об 11:30 год.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка Героя

Юрій Костик (16.11.1977-16.10.2022). Львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №60 міста Львова та навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія Шептицьких». Закінчив комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна Мала академія наук». Був неодноразовим переможцем олімпіад з історії. Здобув вищу освіту на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Свою дипломну роботу про українського дипломата графа Михайла Тишкевича написав англійською мовою.

Після завершення навчання працював у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Поряд з тим викладав історію України англійською мовою для іноземних студентів. Згодом обіймав посаду наукового співробітника у Львівській національній науковій бібліотеці України імені Василя Стефаника.

Із початком агресії росії виконував завдання на Донецькому та Луганському напрямках у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. У 2016 році підписав контракт із Збройними силами України.

У Героя залишилися дружина, четверо дітей та мама.

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